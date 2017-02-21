СБУ заперечує причетність до затримання представника організації «Білий молот»

У Службі безпеки України заперечують причетність до затримання координатора організації «Білий молот» Владислава Гораніна. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця відомства Олена Гітлянська.

«Служба безпеки України не здійснювала і не здійснює ніяких оперативних або слідчих дій стосовно координатора організації «Білий молот» Владислава Гораніна», – написала вона.

Раніше представники організації «Білий молот» закликали зібратися біля будівлі СБУ через, як вони стверджують, викрадення Гораніна. «Білий молот» є організацією праворадикального спрямування.