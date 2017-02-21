Кабмін виділив понад 113 мільйонів гривень постраждалим під час подій Майдану

Кабінет міністрів виділив 113,7 мільйонів гривень для виплати одноразової допомоги загиблим та постраждалим під час подій Майдану. Про це сьогодні повідомляють на урядовому порталі.

Відповідно до рішення уряду, ці гроші включають 34, 8 мільйони для виплати одноразової грошової допомоги родинам загиблих під час Революції гідності; 29, 8 мільйонів для виплати одноразової грошової допомоги людям, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час Революції гідності; 20,6 мільйонів – для надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час Революції гідності; 28, 5 мільйонів гривень для надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження під час Революції гідності.

Гроші для допомоги родинам постраждалих будуть виділені Міністерством соціальної політики з резервного фонду держбюджету.

Раніше Кабінет міністрів затвердив виплату в 2017 році одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих під час подій Майдану та тим, хто отримав тілесні ушкодження під час акцій протесту.

Відповідно до документа, членам сімей загиблих під час подій Майдану одноразова грошова допомога виплачується у 200-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2017 рік (1 тисяча 544 гривні), учасникам акцій протесту, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, – у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, учасникам Майдану, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості, – у 50-кратному розмірі, активістам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування – у 30-кратному розмірі.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Крім того, сотні учасників протесту в Києві отримали поранення.

За даними Генпрокуратури, всього під час Майдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.