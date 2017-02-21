На материкову Україну вивезуть 12 ув’язнених з Криму – Мін’юст

Українська і російська сторони узгодили дату передачі 12 ув’язнених з анексованого Криму на материкову частину України, процес передачі запланований на 3 березня. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов на своїй сторінці в Facebook.

«Ми узгодили з ФСВП Росії дату передачі 12 громадян України, які відбували покарання в Криму і були незаконно переміщені з тимчасово окупованої території Криму до Росії. Відразу уточнюю, що це не політв’язні. Це люди, які були засуджені українськими судами, але вони всі громадяни України мають право повернутися на територію України. Зараз передача запланована на 3 березня», – написав Пєтухов.

Напередодні в офісі українського омбудсмена Валерії Лутковської повідомляли, що найближчим часом розраховують на перевезення 16 ув’язнених з анексованого Криму на материкову частину України.

Під час візиту у грудні минулого року в анексований Крим уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковській дозволили відвідати трьох з 42 українських політв’язнів. Зокрема омбудсмен змогла зустрітися з трьома фігурантами «справи 26 лютого» – Ахтемом Чийгозом, Алі Асановим і Мустафою Дегерменджі.