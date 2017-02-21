Крим: затриманих в Кам’янці звинувачують в порушенні порядку проведення зборів

Кримчан, яких російські силовики затримали в сімферопольському мікрорайоні Кам’янка 21 лютого, доставили до відділку поліції Росії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його даними, щодо затриманих складають протокол за статтею 20.2 КоАП Росії (порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу), адвокатом затриманих є Едем Семедляев.

Серед затриманих – Осман Арифм, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Різа Ізета, Алім Карімов, Валід Абу Фарід, Сейран Муртазаев, імена інших затриманих поки невідомі.

У мікрорайоні Кам’янка вранці 21 лютого російські силовики провели обшук в будинку Марлена Мустафаєва. Пізніше стало відомо про затримання понад 10 людей, які прийшли підтримати Марлена Мустафаєва. Перед затриманнями співробітники поліції оголосили, що люди, які зібралися, порушують законодавство про проведення масових заходів.

Російські силовики поки що не коментують обшуки і затримання в Кам’янці.

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, а також закликало Росію припинити здійснення тиску на місцевих жителів, звільнити всіх затриманих і ув’язнених з політичних мотивів українців.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».