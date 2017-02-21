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21 Лютий 2017, Київ 15:50
Новини | Події

Грицак доручив вжити заходів для розшуку координатора «Білого молота» – речниця

Василь Грицак

Василь Грицак

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Голова Служби безпеки України Василь Грицак доручив вжити всіх необхідних заходів для розшуку координатора організації «Білий молот» Владислава Гораніна. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця відомства Олена Гітлянська.

Раніше у СБУ заперечили причетність до затримання Гораніна.

Представники організації «Білий молот» закликали сьогодні зібратися біля будівлі СБУ через, як вони стверджують, викрадення Гораніна. В організації повідомили, що вчора невідомі в цивільному на перетині вулиць Васильківська і Стельмаха викрали Гораніна, місце його перебування невідоме.

«Білий молот» є організацією праворадикального спрямування.

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