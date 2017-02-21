Порошенко: визнання Росією документів сепаратистів потребує посилення санкцій

Президент України Петро Порошенко заявляє, що визнання Росією документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу, потребує посилення санкцій.

«Ми зараз спостерігаємо постійні порушення Мінських угод. Ми бачимо не лише порушення режиму припинення вогню, а й абсолютно цинічне рішення щодо визнання фейкових документів фейкових республік», –сказав Порошенко у ході зустрічі з комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Хрістосом Стиліанідесом.

Президент України зазначив, що з точки зору міжнародного права це є «елементом визнання цих незаконних формувань і, де-факто, відмови від Мінського процесу».

«Вважаємо, що це надзвичайно тривожне явище і воно потребує рішучих дій аж до посилення санкцій», – сказав він.

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав деякі «документи», видані органами чи організаціями, що фактично діють на території окремих районів України, захоплених угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», зокрема «документи», що засвідчують особу. Відповідно до указу, такі «документи» дають право на безвізовий в’їзд до Росії.

Рішення стосується таких «документів», що видані громадянам України і особам без громадянства, які постійно живуть на території ОРДЛО, і діє тимчасово – «на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі мінських угод» – домовленостей, що передбачають повернення цих районів під контроль Києва.

Україна, США, Франція, Німеччина засудили цей указ Путіна. Сайти донецьких і луганських сепаратистів назвали указ російського президента Володимира Путіна «довгоочікуваною подією» і «визнанням державності» так званих республік.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».