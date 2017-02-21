Австрія: суд дозволив екстрадицію Фірташа в США

В Австрії вищий земельний суд Відня дозволив екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа в США.

Це рішення суд ухвалив, розглянувши апеляцію австрійської прокуратури на попереднє судове рішення про відмову в екстрадиції Фірташа в США за запитом американської влади.

При цьому суддя зазначив, що остаточне рішення про екстрадицію Фірташа ухвалюватиме федеральний міністр юстиції Австрії.

У першій інстанції віденський суд відхилив запит на екстрадицію, вирішивши, що США не надали достатньо доказів причетності Фірташа до злочину.

У США вимагають видачі Фірташа у справі про хабарі на суму 18,5 мільйона доларів, заплачених за отримання дозволу на видобуток титану в Індії.

Фірташ заперечує висунуті проти нього звинувачення, називаючи їх «абсурдними й безпідставними», а запит США про екстрадицію – «політично мотивованим». Водночас у ФБР США заявили, що це «абсолютно не політична справа».

В Україні поліція розслідує два кримінальні провадження, пов’язані з Дмитром Фірташем: щодо групи компаній Ostchem і колишніх керівників компанії «Нафтогаз України». У цих провадженнях він не має статусу підозрюваного.

Також у грудні 2015 року Національна поліція України розпочала провадження за фактом звернення Національного банку України про неповернення кредиту рефінансування банку «Надра» в розмірі 5 мільярдів гривень, отриманих під особисту гарантію Дмитра Фірташа.