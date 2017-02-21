Луценко припускає внесення до Ради подання про зняття недоторканності з Артеменка

Генеральний прокурор України Юрій Луценко допускає внесення до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з народного депутата Андрія Артеменка.

«Щодо Артеменка сьогодні порушено кримінальне провадження, найближчим часом він буде викликаний до слідчого. В разі, якщо він з’явиться – йому будуть задані принципові питання. Головне з них буде стосуватися тої частини його «плану», який був опублікований в американській пресі. Де йдеться про те, що Артеменко узгодив цей «план» з помічниками американського та російського президентів», –заявив Луценко.

За його словами, саме «цей нюанс є найважливішим для слідства».

«У разі, якщо депутат не з’явиться, – ми підготуємо необхідні матеріали для розгляду у Раді про надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, стаття – державна зрада... З великою ймовірністю я думаю, що подання в будь-якому разі буде внесено», – додав генпрокурор.

19 лютого видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. За даними видання, цей план отримав підтримку в Москві.

Після цього лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вимогу до Андрія Артеменка скласти мандат через пропозиції щодо Криму. Ляшко також зазначив, що це «власна позиція» депутата, вона не відповідає позиції партії. Артеменка виключили з фракції партії Ляшка у Верховній Раді.

У Кремлі у відповідь на заяви Артеменка оголосили, що вважають окупований Крим частиною території Росії, а дискусії щодо майбутнього півострова назвали неприйнятними.

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