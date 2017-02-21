Афанасьєв звернувся до Конституційного суду Росії зі скаргою на утримання у віддаленій колонії

Колишній політв’язень Геннадій Афанасьєв звернувся зі скаргою до Конституційного суду Росії на норми закону, які дозволили російському правосуддю відправити ув’язненого до віддаленої від будинку колонії для відбування покарання. Про це він повідомив в коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

Під час свого ув’язнення в Росії Афанасьєв отримав відповідь від російського Сиктивкарського міського суду республіки Комі від 9 березня 2016 року, в якому визнано неправомірним зміст його утримання далеко від рідного Сімферополя.

Представники Федеральної служби виконання покарань подали апеляцію на це рішення суду і постанову скасували.

«Зараз ми подаємо це питання на розгляд Конституційного суду Російської Федерації, тому що така практика в Росії – коли ув’язнених відправляють далеко від дому, наприклад, Сенцов який перебуває за 13 тисяч кілометрів від місця проживання, не дає можливості близьким, родичам, друзям відвідувати його. Що, в свою чергу, не дає можливості виправленню, соціалізації ув’язнених, які прописані законами Російської Федерації, і порушує всі можливі права. Ми створюємо прецедент, через який сподіваємося захистити права тих, хто зараз перебуває в ув’язненні», – сказав Афанасьєв.

Він зазначив, що не бачить шансів позитивного вирішення питання в Конституційному суді Росії, однак відмова цієї інстанції дає право подавати скаргу до Європейського суду з прав людини, що і є метою розпочатого процесу.

Геннадій Афанасьєв і ще один українець Юрій Солошенко повернулися в Україну з російського ув’язнення 14 червня минулого року. Іх обміняли на одеситів-представників ЗМІ - Олену Гліщінскую і Віталія Діденко, яких звинувачують в сепаратизмі. Вони були серед організаторів і активних учасників так званої «Народної ради Бессарабії».

У Росії 26-річному Геннадію Афанасьєву інкримінували створення на території Криму терористичного співтовариства і засудили в 2015 році до семи років ув’язнення, а 74-річному Юрію Солошенко присудили шість років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.

Геннадій був фігурантом так званої справи «кримських терористів», за яким також засуджені Олег Сенцов, Олександр Кольченко та Олексій Чирній. Вони були затримані співробітниками ФСБ в Криму навесні 2014 року, коли півострів анексувала Росія. Пізніше їх етапували до Росії, де засудили за організацію терактів і підпали офісів політичних партій на півострові.

Крим.Реалії опублікували спогади Геннадія Афанасьєва, в яких він розповів про тортури, які до нього застосовували, і про умови свого утримання.