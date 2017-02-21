У Криму суд присудив Мустафаєву 11 діб адміністративного арешту

У підконтрольному Кремлю Київському райсуді Сімферополя присудили 11 діб адміністративного арешту затриманому в мікрорайоні Кам’янка Марленові Мустафаєву, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У ході розгляду справи Мустафаєва суд відмовив в клопотанні про допит експерта, що склав експертний висновок і оцінив публікації Мустафаєва в соціальних мережах як екстремістські. Також суддя Віктор Можелянський відмовив захистові в клопотаннях про перегляд матеріалів справи у рамках процесу та участі прокурора в засіданні.

У рамках слухання в суді допитали оперативника Центру «Е» («протидії екстремізму») ФСБ Росії Руслана Шамбазова, який фігурував у справі кримського адвоката Еміля Курбедінова.

На засідання суду не пустили представників преси.

Мустафаєва звинувачують у порушенні статті 20.3 частина 1 КоАП Росії (пропаганда і публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки). Причиною став пост у соціальній мережі «ВКонтакте», зроблений у липні 2014 року зі зображенням символіки організації «Хізб ут-Тахрір».

Адвокатом Марлена Мустафаєва є Еміль Курбедінов.

У Криму в сімферопольському мікрорайоні Кам’янка вранці 21 лютого російські силовики провели обшук в будинку Марлена Мустафаєва. Пізніше стало відомо про затримання понад 10 людей, які прийшли підтримати Мустафаєва. Перед затриманнями співробітники поліції оголосили, що люди, які зібралися, порушують законодавство про проведення масових заходів.

Російські силовики поки що не коментують обшуки і затримання в Кам’янці.

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, а також закликало Росію припинити здійснення тиску на місцевих жителів, звільнити всіх затриманих і ув’язнених з політичних мотивів українців.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».