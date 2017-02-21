Грицак: СБУ провела понад 20 обшуків у підозрюваних у контактах з спецслужбами Росії

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що силовики провели понад 20 обшуків у підозрюваних у контакті з представниками спецслужб Росії.

«Ми знаємо, що в Україні є низка громадян, які займають посади, і ті, які посади не займають, які чомусь перебувають у дуже тісному контакті... Деякі з них за короткий проміжок часу по 150 контактів з цим московським агентом (Костянтин Долгов – ред.). Перші понад 20 обшуків ми провели вже вчора, і є вже перші результати», – сказав він.

«Це перші обшуки, які показали, що ми на правильному шляху», –наголосив Грицак.

За його словами, під час проведення обшуків були виявлені гроші, російські прапори, вилучено інформацію з мобільних телефонів, що підтверджує підривну діяльність.

«Вони (оприлюднені СБУ телефонні розмови – ред.) демонструють те, хто і за які гроші спецслужб Росії організовував круглі столи та конференції в Дніпрі, Одесі, Львові, Києві, а також у стінах Верховної Ради, як лобіювався законопроект про особливий статус російської мови в Україні», – додав він.

Наразі російська сторона цих заяв не коментувала, проте минулого тижня російський президент Володимир Путін заявив, що влада України готує диверсії та теракти в Росії.