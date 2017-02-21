Суд визнав законним зняття Радою недоторканності з депутата Онищенка

Вищий адміністративний суд визнав законним зняття Верховною Радою недоторканності з народного депутата України від фракції «Воля народу» Олександра Онищенка. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі суду.

Суд 20 лютого розглянув позов Онищенка до Верховної Ради і відмовив йому в задоволенні вимог.

Онищенко просив суд визнати незаконною і скасувати постанову парламенту про зняття з нього недоторканності, надання згоди на затримання й арешт.

5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила зняття недоторканності, затримання й арешт Онищенка. Тоді депутата в залі засідань Ради не було, пізніше стало відомо, що він перебуває в Австрії.

11 серпня 2016 року депутат звернувся до ВАСУ щодо цього рішення Ради.

Онищенко є фігурантом розслідування щодо реалізації природного газу за заниженою ціною за договорами спільної діяльності з компанією «Укргазвидобування». За даними НАБУ, сума, що фігурує у цій справі, – 3 мільярди гривень, з цього приводу уже затримані 12 людей. Онищенко називає звинувачення проти нього фіктивним.