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21 Лютий 2017, Київ 18:49
Новини | Міжнародні

Керівник Ірану назвав Ізраїль «фальшивим утворенням»

Аятола Алі Хаменеї виступає на конференції «на підтримку палестинської інтіфади» (повстання проти Ізраїлю), Тегеран, 21 лютого 2017 року

Аятола Алі Хаменеї виступає на конференції «на підтримку палестинської інтіфади» (повстання проти Ізраїлю), Тегеран, 21 лютого 2017 року

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Верховний керівник Ірану (рагбар) аятола Алі Хаменеї назвав Ізраїль «фальшивим утворенням» і заявив, що створення цієї держави було «одним із брудних розділів історії, що, волею Божою, буде закритий».

Виступаючи в Тегерані на міжнародній конференції «на підтримку палестинської інтіфади» (повстання проти Ізраїлю), він заявив, що вже бачить «появу ознак кінця сіоністського режиму».

«Незаконне утворення сіоністського режиму (тобто Ізраїль – ред.) може існувати тільки на руїнах палестинської ідентичності», – заявив Хаменеї і закликав перетворити страждання палестинського народу на «вісь єдності» всіх ісламських держав.

Ісламістський Тегеран перервав усі контакти з Ізраїлем після Ісламської революції 1979 року й відтоді відмовляється визнавати саму легітимність Ізраїлю як держави. Іранські посадовці вже не раз виступали з гучними заявами про це чи й із закликами до знищення держави Ізраїль чи її «стирання з мапи Землі».

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