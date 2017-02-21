Керівник Ірану назвав Ізраїль «фальшивим утворенням»

Верховний керівник Ірану (рагбар) аятола Алі Хаменеї назвав Ізраїль «фальшивим утворенням» і заявив, що створення цієї держави було «одним із брудних розділів історії, що, волею Божою, буде закритий».

Виступаючи в Тегерані на міжнародній конференції «на підтримку палестинської інтіфади» (повстання проти Ізраїлю), він заявив, що вже бачить «появу ознак кінця сіоністського режиму».

«Незаконне утворення сіоністського режиму (тобто Ізраїль – ред.) може існувати тільки на руїнах палестинської ідентичності», – заявив Хаменеї і закликав перетворити страждання палестинського народу на «вісь єдності» всіх ісламських держав.

Ісламістський Тегеран перервав усі контакти з Ізраїлем після Ісламської революції 1979 року й відтоді відмовляється визнавати саму легітимність Ізраїлю як держави. Іранські посадовці вже не раз виступали з гучними заявами про це чи й із закликами до знищення держави Ізраїль чи її «стирання з мапи Землі».