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21 Лютий 2017, Київ 20:17
Новини | Міжнародні

Алієв представив свою дружину як першого віце-президента Раді безпеки Азербайджану

Ільгам Алієв представляє Мегрібан Алієву на засіданні Ради безпеки Азербайджану, Баку, 21 лютого 2017 року

Ільгам Алієв представляє Мегрібан Алієву на засіданні Ради безпеки Азербайджану, Баку, 21 лютого 2017 року

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Президент Азербайджану Ільгам Алієв представив Раді безпеки цієї країни свою дружину Мегрібан Алієву на її новій посаді першого віце-президента країни.

За словами президента, Алієва вже багато років успішно відіграє важливу роль у суспільній, політичній, культурній і міжнародній діяльності, що й стало головною причиною її нового призначення.

Раніше в понеділок Алієв створив нову посаду першого віце-президента і призначив на неї свою дружину. Таким чином, у разі нездатності президента з якихсь причин виконувати свої обов’язки їхнє виконання перейде саме до неї.

52-річна Мегрібан Алієва вже є заступником свого чоловіка, 55-річного Ільгама Алієва, на іншій його посаді – голови владної партії «Новий Азербайджан».

Вона також є головою Фонду Гейдара Алієва – великої і формально неурядової організації, названої за іменем небіжчика батька нинішнього президента, який незмінно керував Азербайджаном від 1993 до 2003 року, коли через хворобу передав владу синові й невдовзі помер.

Владу Ільгама Алієва, як і раніше владу його батька, на Заході і в правозахисних колах звинувачують у авторитарному правлінні, придушенні опозиції, правозахисників і вільної преси. Жодні вибори чи референдуми в Азербайджані за цей час не були визнані міжнародними спостерігачами як вільні і чесні. Алієва також звинувачують у кумівстві і корупції в бізнесових оборудках членів його родини.

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