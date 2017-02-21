Алієв представив свою дружину як першого віце-президента Раді безпеки Азербайджану

Президент Азербайджану Ільгам Алієв представив Раді безпеки цієї країни свою дружину Мегрібан Алієву на її новій посаді першого віце-президента країни.

За словами президента, Алієва вже багато років успішно відіграє важливу роль у суспільній, політичній, культурній і міжнародній діяльності, що й стало головною причиною її нового призначення.

Раніше в понеділок Алієв створив нову посаду першого віце-президента і призначив на неї свою дружину. Таким чином, у разі нездатності президента з якихсь причин виконувати свої обов’язки їхнє виконання перейде саме до неї.

52-річна Мегрібан Алієва вже є заступником свого чоловіка, 55-річного Ільгама Алієва, на іншій його посаді – голови владної партії «Новий Азербайджан».

Вона також є головою Фонду Гейдара Алієва – великої і формально неурядової організації, названої за іменем небіжчика батька нинішнього президента, який незмінно керував Азербайджаном від 1993 до 2003 року, коли через хворобу передав владу синові й невдовзі помер.

Владу Ільгама Алієва, як і раніше владу його батька, на Заході і в правозахисних колах звинувачують у авторитарному правлінні, придушенні опозиції, правозахисників і вільної преси. Жодні вибори чи референдуми в Азербайджані за цей час не були визнані міжнародними спостерігачами як вільні і чесні. Алієва також звинувачують у кумівстві і корупції в бізнесових оборудках членів його родини.