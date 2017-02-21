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21 Лютий 2017, Київ 20:17
Новини | Політика

Новим депутатом «Блоку Петра Порошенка» замість Савченка може стати юридичний радник «Рошен»

Новообраний голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко

Новообраний голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко

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На зміну Олексія Савченка до Верховної Ради за списком «Блоку Петра Порошенка» може пройти головний юридичний радник дочірнього підприємства «Кондитерської корпорації «Рошен»» Юрій Буглак.

На сайті ЦВК він перебуває у партійних списках «Блоку Петра Порошенка» під номером 81. Наступним після нього зазначено колишнього міністра юстиції Романа Зварича та Михайла Бейліна, колишнього позаштатного радника екс-голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна.

21 лютого Верховна Рада припинила депутатські повноваження Олексія Савченка. У жовтні минулого року президент Петро Порошенко призначив його головою Миколаївської обласної адміністрації із випробувальним терміном у три місяці після рекомендації Комісії з питань вищого корпусу держслужби за результатами відкритого конкурсу.

Висвітлюючи перебіг цього конкурсу, журналісти програми «Схеми» показали, що під час конкурсу Савченко припустився численних орфографічних помилок у письмовій презентації, а 40 питань тестових завдань склав за рекордну швидкість – 6 хвилин і 4 секунди, тоді як його найближчому конкуренту знадобилося на це 32 хвилин.

Після розголосу про рівень грамотності нового очільника Миколаївщини Комісія з питань держслужби змінила й ускладнила правила для допуску журналістів до зйомок перебігу конкурсів. Окрім того, комісія не публікує результати письмового тестування кандидатів на державні посади, а оголошує лише загальний бал за підсумками трьох етапів конкурсу. Так само члени комісії не оприлюднюють кількість балів, виставлених кожному кандидату за результатами всіх етапів конкурсу і фінального голосування.

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