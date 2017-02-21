Новим депутатом «Блоку Петра Порошенка» замість Савченка може стати юридичний радник «Рошен»

На зміну Олексія Савченка до Верховної Ради за списком «Блоку Петра Порошенка» може пройти головний юридичний радник дочірнього підприємства «Кондитерської корпорації «Рошен»» Юрій Буглак.

На сайті ЦВК він перебуває у партійних списках «Блоку Петра Порошенка» під номером 81. Наступним після нього зазначено колишнього міністра юстиції Романа Зварича та Михайла Бейліна, колишнього позаштатного радника екс-голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна.

21 лютого Верховна Рада припинила депутатські повноваження Олексія Савченка. У жовтні минулого року президент Петро Порошенко призначив його головою Миколаївської обласної адміністрації із випробувальним терміном у три місяці після рекомендації Комісії з питань вищого корпусу держслужби за результатами відкритого конкурсу.

Висвітлюючи перебіг цього конкурсу, журналісти програми «Схеми» показали, що під час конкурсу Савченко припустився численних орфографічних помилок у письмовій презентації, а 40 питань тестових завдань склав за рекордну швидкість – 6 хвилин і 4 секунди, тоді як його найближчому конкуренту знадобилося на це 32 хвилин.

Після розголосу про рівень грамотності нового очільника Миколаївщини Комісія з питань держслужби змінила й ускладнила правила для допуску журналістів до зйомок перебігу конкурсів. Окрім того, комісія не публікує результати письмового тестування кандидатів на державні посади, а оголошує лише загальний бал за підсумками трьох етапів конкурсу. Так само члени комісії не оприлюднюють кількість балів, виставлених кожному кандидату за результатами всіх етапів конкурсу і фінального голосування.