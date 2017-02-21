Цього року прикордонники знешкодили три канали торгівлі людьми – Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба заявляє про знешкодження трьох каналів торгівлі людьми, якими до Китайської Народної Республіки та Туреччини намагались відправити чотирьох жінок для використання у примусовій секс-роботі. Про це повідомляють на урядовому порталі.

Загалом, за даними Держприкордонслужби, у 2016 році співробітники оперативно-розшукових підрозділів відомства у взаємодії з іншими правоохоронними органами припинили функціонування 11 каналів торгівлі людьми та виявили 8 злочинних груп у складі 17 осіб. При цьому були затримані 12 осіб, які причетні до торгівлі людьми, за виявленими фактами розпочато 19 кримінальних проваджень.

За інформацією прикордонників, 2016 року суди винесли 5 обвинувальних вироків щодо торгівлі людьми стосовно 5 осіб, реальні строки ув’язнення отримали 3 особи.

Всього за рік було не допущено вивезення за кордон 27 потенційних жертв торгівлі людьми, зазначають у Держприкордонслужбі.

У звіті Державного департаменту США про торгівлю людьми у світі у 2016 році Україну помістили в другу групу як «країну походження, транзиту й призначення для чоловіків, жінок та дітей, які зазнають примусової праці та сексуальної експлуатації».

За даними Міжнародної організації з міграції, за роки незалежності від торгівлі людьми постраждали понад 160 тисяч українців. Станом на червень за 2016 рік, кількість виявлених жертв таких злочинів становила 491.