В Івано-Франківську почали збирати кошти на ремонт автомобіля «госпітальєрів»

В Івано-Франківську протягом дня спочатку біля обласної держадміністрації, а згодом біля міської ратуші демонстрували бойовий автомобіль із позивним «Елька» медичного батальйону «Госпітальєри» і збирали кошти на його ремонт.

Як розповів водій-парамедик і капелан батальйону Сергій Мороз, вони зараз приїхали на ротацію і за цей час хочуть відремонтувати «постраждалу від численних обстрілів бойову конячку». «Вона у нас з 2014 року, починала бойовий шлях з аеропорту (донецького – ред.), і востаннє її серйозно «поранено» в Широкині в серпні», – каже Сергій Мороз.

Про це свідчать численні сліди куль, вибиті вікна, від вибуху гранати порвало трубопроводи. На ремонт автомобіля потрібно близько 20 тисяч гривень.

За словами «госпітальєрів», в Івано-Франківську є магазини, які частково надають запчастини по собівартості або безкоштовно, є приватний сервіс, який не раз проводив ремонти. Коштами на придбання запчастин допомагають небайдужі люди.

В. о. керівника мобілізаційного штабу «Української добровольчої армії» Тарас Енеді назвав ще одну мету такої акції: «показати людям, що війна не закінчилася, а то у нас люблять про це забути або зробити вигляд, що її нема».

«Госпітальєри» – один з підрозділів «ДУК Правий сектор», вони надають медичну допомогу не лише бійцям, а й цивільним жителям прифронтової зони.