Україна назвала нелегітимним «референдум» у Нагірному Карабасі

Україна не визнає так званий «конституційний референдум» у Нагірному Карабасі в Азербайджані і вважає його нелегітимним, заявили в Міністерстві закордонних справ України.

Цей «референдум» є порушенням Конституції Азербайджану й міжнародного права і не має ніяких правових наслідків, наголосила речниця МЗС Мар’яна Беца.

«Позиція України щодо нагірнокарабаського конфлікту залишається незмінною та полягає в безумовній підтримці суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах», – мовиться в заяві.

Раніше у вівторок у Нагірному Карабасі, непідконтрольному Баку сепаратистському регіоні Азербайджану, заявили, що незаконний «конституційний референдум» про перерозподіл повноважень фактичної влади регіону висловився на користь суто президентської моделі.

За заявою фактичного центрвиборчкому регіону, 87,6 відсотка учасників заходу, що відбувся в понеділок, проголосували за таку зміну з дотеперішньої напівпрезидентської моделі. Після запровадження змін до «конституції» регіону в системі його фактичної влади зникне посада прем’єр-міністра, «міністрів» призначатиме і керуватиме ними безпосередньо фактичний президент.

Серед інших змін, що були винесені на «референдум», – встановлення для регіону, який називає себе «Нагірно-Карабахська республіка», другої «офіційної» назви – «Республіка Арцах», за давньою вірменською назвою історичного регіону на території сучасного Азербайджану, де більшість мешканців здавна становлять вірмени за національністю.

Незаконний «референдум», проведений незаконною сепаратистською владою регіону, вже засудили, зокрема, в Баку, а також у так званій Мінській групі ОБСЄ, що є посередником у переговорах про врегулювання карабахського конфлікту між Вірменією і Азербайджаном.

Нагірний Карабах, на той час автономія у складі міжнародно визнаних кордонів Азербайджану, більшість населення якої становлять вірмени за національністю, одностороннім чином проголосив 1991 року «незалежність» у перебігу протистояння кінця 1980-х і війни 1990–1994 років, унаслідок якого Азербайджан втратив контроль над регіоном. У Баку вважають, що цей регіон окупувала Вірменія: хоча Єреван разом із усім світом формально не визнав самопроголошеної «незалежності» регіону, він фактично надає йому щонайширшу підтримку.

Унаслідок конфлікту довкола Нагірного Карабаху загинули близько 30 тисяч людей, сотні тисяч стали біженцями. Азербайджан нині не контролює не тільки переважну частину самого Нагірного Карабаху, а й деякі прилеглі до нього території, які ніколи не належали до складу колишньої автономії, – всього близько 20% своєї міжнародно визнаної території.