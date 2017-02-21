Порошенко підписав указ про краще інформування про співпрацю з НАТО

Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості про співробітництво України з НАТО на період 2017–2020 років», повідомила прес-служба голови держави.

Ця концепція має підвищити рівень підтримки громадськістю державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та рівень довіри громадян України до НАТО як ключової інституції у зміцненні міжнародної безпеки, а її реалізація має забезпечити якісне інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції, мовиться в повідомленні.

Концепція передбачає регулярне проведення брифінгів з актуальних та поточних питань співробітництва з НАТО, конференцій, круглих столів, семінарів, інформаційних заходів на тему євроатлантичної інтеграції України, днів євроатлантичного партнерства та тижнів НАТО, запуск спеціального веб-порталу «Україна – НАТО», створення теле- і радіопрограм із роз’ясненням державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції тощо.

Як мовиться в концепції, Україна вибудовує нові підходи до забезпечення національної безпеки, виходячи з довгострокової цілі приєднання до загальноєвропейської системи колективної безпеки, основою якої є НАТО.

Із цією метою держава здійснюватиме інтеграцію до європейського політичного, економічного, правового простору з метою набуття членства в Європейському союзі, а також поглиблюватиме співробітництво з Північноатлантичним союзом з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в цій організації.

Ідеться про дальше поглиблення співробітництва України з НАТО у впровадженні глибинних демократичних реформ, використанні потенціалу та практичної допомоги держав-членів НАТО у підвищенні обороноздатності України для протидії агресії Росії, а також у сфері реформування сектору безпеки і оборони та оборонно-промислового комплексу за стандартами НАТО, мовиться в документі.

Україна відмовилася від запровадженого владою попереднього президента Віктора Януковича позаблокового статусу наприкінці 2014 року, але формально досі не відновила попереднього курсу безпосередньо на вступ до НАТО, що був чинний до початку 2010 року. Проте влада України здійснює заходи, спрямовані на зближення з НАТО і в політичному, і у військовому плані.