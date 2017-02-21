ГПУ викликала чільників російської влади Криму для вручення нової підозри

Генеральна прокуратура України оприлюднила на своєму сайті повістки, видані раніше групі нинішніх чи колишніх чільників встановленої Росією в окупованому Криму своєї влади для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру і про проведення слідчих дій.

Повістка, датована ще 17 лютого, стосується (посади далі названі за термінологією російської влади): «міністра внутрішніх справ» Криму Сергія Абісова, «голову Криму» і «голову ради міністрів Криму» Сергія Аксьонова, «голову законодавчих зборів» Севастополя Юрія Дойникова, вже колишнього «начальника служби безпеки» Криму, нині працівника ФСБ Росії Петра Зиму, «голову державної ради» Криму Володимира Константинова, «заступника голови прикордонного управління ФСБ Росії» у Криму Віктора Мельниченка, колишню «прокурора Криму» , нині депутата Держдуми Росії Наталю Поклонську, колишнього «першого заступника голови ради міністрів» Криму Рустама Теміргалієва, колишнього «голову законодавчих зборів» Севастополя Олександра Чалого, «міністра надзвичайних ситуацій Криму, начальника головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій Росії у Криму» Сергія Шахова.

Усіх їх викликають на 27 лютого до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України, мовиться в повістці.

Це вже не перший виклик групі чільних діячів російської влади в окупованому Криму. Їх уже викликали для вручення підозри минулого року.