США в ООН підтвердили збереження санкцій щодо Росії і засудили визнання «документів» ОРДЛО

Сполучені Штати Америки підтвердили спільну з Європейським союзом позицію про збереження санкцій щодо Росії до припинення нею порушень міжнародного права і засудили визнання Росією «документів», що незаконно видаються фактичною владою на окупованих частинах Донбасу.

Як заявила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі на відкритих дебатах у Раді безпеки ООН на міністерському рівні на тему «Дотримання міжнародного миру й безпеки: конфлікти в Європі», США і ЄС єдині в підході до санкцій щодо Росії, а саме що ці санкції мають діяти, доки Москва не виконає своїх зобов’язань за мінськими домовленостями про врегулювання на Донбасі, а окремі санкції через окупацію Криму – до повернення півострова під контроль України.

Рішення Росії визнавати деякі документи, що видаються фактичними органами на окупованих частинах Луганської й Донецької областей, заявила Гейлі, – це «ще один прямий виклик зусиллям із метою встановити мир на сході України».

За її словами, США далі продовжують закликати Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України, засвідчити прихильність мирові і повністю виконати її зобов’язання за мінськими домовленостями і припинити окупацію Криму.

Намагання Росії дестабілізувати Україну є нині одним із найбільших викликів, що постали перед Європою, сказала постійний представник США в ООН.

«США вважають, що з Росією можна мати кращі відносини… Але розширення співпраці з Росією неможливе за рахунок безпеки наших європейських друзів і союзників», – наголосила Ніккі Гейлі.

Дебати про безпеку в Європі скликала Україна, яка як непостійний член Ради безпеки ООН цього місяця головує в Раді безпеки.