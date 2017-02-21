У Кам’янському пам’ятник Брежнєву включили до переліку тих, що планують ремонтувати бюджетним коштом

У Кам’янському Дніпропетровської області до переліку пам’ятників, які планують ремонтувати бюджетним коштом, включений пам’ятник Леонідові Брежнєву – інформацію про це підтвердили Радіо Свобода в Кам’янській міській раді.

Окрім пам’ятника Брежнєву, до переліку з 7 об’єктів, які планують ремонтувати за бюджетні гроші, включені також пам’ятники воїнам-афганцям, воїнам-визволителям, Шевченкові, Прометею, пам’ятник знак «Літак» та хрест на в’їзді в місто.

Як поінформували у Кам’янській міськраді, на ремонт із бюджету виділили близько 500 тисяч гривень, однак як саме за конкретними об’єктами будуть розподілені ці кошти, наразі не відомо.

Як пояснили у міськраді, бюст Брежнєва у Кам’янському був «музеєфікований», тобто оголошений відділом місцевого музею.

А втім, зазначає секретар міської ради Олександр Залевський, це рішення «сумнівне».

«Прописані всі пам’ятники і загальний обсяг робіт без прив’язки до будь-якого пам’ятника. На загал, на все. У бюджеті закладено зараз 500 тисяч гривень, це очікувана вартість робіт. Яким саме чином будуть розподілені кошти, зараз не вирішено… Що ж до пам’ятника Брежнєву, рішенням міськради у квітні минулого року місце, де він стоїть, оголошене начебто територією музею під відкритим небом. Я листувався з офіційними структурами – Інститутом національної пам’яті, Міністерством культури, – і вони зазначили, що для того, щоб це було музеєм, має бути виділена земля і ще виконана купа нюансів, згідно із законодавством про музейну справу. Тобто саме рішення сумнівне. Але ж у нас «батьківщина застою» і, напевне, ще не пройшла ця «ейфорія», – сказав у коментарі Радіо Свобода Олександр Залевський.

2016 року депутати Кам’янської (тоді – Дніпродзержинської) міської ради вирішили музеєфікувати бюст Леоніда Брежнєва, який підпадав під дію законів «про декомунізацію». Таке рішення було ухвалене на сесії міськради.

За цим рішенням, бюст Брежнєва на площі Визволителів оголошений відділом музею історії міста «Міфи і реалії радянської епохи» й не підлягає демонтажу.

Проукраїнські організації міста тоді висловили обурення рішенням міськради, нагадуючи, що «саме Брєжнєв наглухо опустив «залізну завісу» між СРСР та демократичним світом, витратив колосальні кошти на гонку озброєнь, завершив русифікацію українських дитячих садочків, шкіл та вищих навчальних закладів, за його часів жорстоко переслідувалися дисиденти, митці і письменники, розв’язаний збройний конфлікт у Чехословаччині та Афганістані».

23 лютого 2016 року в Кам’янському з будівлі технічного університету демонтували меморіальну дошку пам’яті земляка, генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва.