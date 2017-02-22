На Донбасі за добу поранений один український воїн – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 лютого в зоні бойових дій був поранений один український військовий. Підтримувані Росією бойовики здійснили 59 обстрілів позицій українських військових, ідеться в ранковому зведенні.

За даними штабу АТО, зі 120- та 82-міліметрових мінометів сепаратисти обстріляли на Маріупольському напрямку Широкине та Водяне, на Донецькому напрямку – Авдіївку, Луганське та Опитне.

Обстріли з різних видів озброєнь відбувалися також і в інших місцевостях на всіх оперативних напрямках, інформують українські військові.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» 21 лютого звинуватили українську сторону у зриві відведення зброї та техніки в зоні бойових дій.

Українські військові ще добу тому заявили, що підтримувані Росією бойовики поновили застосування важких озброєнь у зоні бойових дій.

Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.