Amnesty International: в Україні через конфлікт на Донбасі та анексію Криму погіршилася ситуація з правами людини

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вказує на погіршення ситуації з правами людини в Україні. Це пов’язане зі збройним конфліктом на Донбасі та анексією Криму, йдеться в поширеному 22 лютого річному звіті правозахисників.

«На сході України... обидві сторони порушували угоду про припинення вогню. І українські війська, і сили проросійських сепаратистів продовжували користуватися безкарністю, незважаючи на здійснені порушення норм міжнародного гуманітарного права, включаючи такі військові злочини, як тортури», – твердять правозахисники.

За їхніми даними, обидві сторони конфлікту на Донбасі незаконно затримували людей, підозрюваних у підтримці іншого боку, в тому числі для того, щоб використовувати їх в обмінах полоненими.

Щодо ситуації в окупованому Росією Криму в Amnesty International вказують, що незалежні журналісти на півострові не можуть працювати відкрито, а працівники ЗМІ з материкової частини України не можуть потрапити до Криму. Правозахисники наголошують, що жодне насильницьке зникнення, що послідувало за російською окупацією, не було розслідувано ефективно.

Оцінивши ситуацію в 159 державах, правозахисники дійшли висновку, що в усьому світі відбувається вихолощення головних прав і свобод людини. При цьому під особливою загрозою, на думку правозахисників, перебуває принцип рівності прав усіх людей.