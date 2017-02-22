ОБСЄ: сторони конфлікту на Донбасі не відвели зброю

Генеральний секретар Організації з безпеки і співпраці в Європі Ламберто Дзаннієр заявив 21 лютого у Нью-Йорку, що сторони збройного конфлікту на Донбасі не відвели важкі озброєння від ліні контакту, як це передбачали домовленості міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки».

«Є ще значна кількість порушень режиму припинення вогню... І у нас немає жодних доказів відведення зброї», – сказав Дзаннієр після того, як поінформував Раду безпеки ООН про поточну ситуацію в зоні конфлікту.

«Ми повинні продовжувати тиск на обидві сторони», – додав генеральний секретар ОБСЄ.

«Інструменти, які ми маємо, насправді не працюють так, як вони мали б впливати в кризовій ситуації», – визнав Ламберто Дзаннієр.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» удень 21 лютого звинуватили українську сторону у зриві відведення зброї та техніки в зоні бойових дій.

Українські військові ще на початку доби 21 лютого заявили, що підтримувані Росією бойовики поновили застосування важких озброєнь.

Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.