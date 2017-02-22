У Чорногорії звинувачують Росію в прагненні дестабілізувати Балкани

Колишній прем’єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович звинуватив Росію в прагненні дестабілізувати ситуацію на Балканах. Джуканович заявив 21 лютого, що промосковські групи «запустили багато деструктивного матеріалу до Чорногорії» в спробі організувати державний переворот.

«Новий маріонетковий уряд служитиме тільки інтересам Москви, яка хоче відправити повідомлення Європі й НАТО, що вони не можуть розширюватися на Балканах без російської згоди», – сказав Джуканович, який є ініціатором вступу своєї країни до НАТО.

Представники російської влади останнім часом називали Сербію, Боснію, Македонію та Чорногорію частинами інтересів Москви на Балканах, і вказували, що ці країни не повинні вступати до НАТО. Колишні югославські республіки ніколи не входили до складу радянського блоку, нині всі вони декларують прагнення вступити до Євросоюзу.

Однак із цієї групи країн лише Чорногорія прагне вступити до НАТО. Північноатлантичний альянс схвалив заявку на членство Чорногорії, але процес ратифікації цього рішення нині загальмувався серед держав-членів, у тому числі і в США.