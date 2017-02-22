Медики потребують додаткових досліджень, щоб з’ясувати причини смерті Чуркіна

Медичні експерти, які проводили розтин тіла посла Росії в ООН Віталія Чуркіна, заявляють, що потребують більше тестів для визначення причин раптової смерті дипломата. Про це повідомляє інформагенція Associated Press.

Москва наразі не назвала дату похорону Чуркіна.

Президент США Дональд Трамп 21 лютого надіслав свої співчуття у зв’язку зі смертю Чуркіна, назвавши його «вправним дипломатом».

«Хоча американські офіційні особи іноді не погоджувалися зі своїми російськими колегами, посол Чуркін зіграв вирішальну роль у роботі зі Сполученими Штатами з ряду ключових питань для просування глобальної безпеки», – відзначив Трамп.

20 лютого з’явились повідомлення про раптову смерть у Нью-Йорку постійного представника Росії при Організації Об’єднаних Націй Віталія Чуркіна. Про причини смерті дипломата наразі не повідомляють.

Віталій Чуркін народився 21 лютого 1952 року у Москві. Радянський і російський дипломат. Від 2006 року був постійним представником Росії при Організації Об’єднаних Націй і в Раді безпеки ООН.