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22 Лютий 2017, Київ 11:21
Новини | Політика

Українці почистили від фарби осквернений у Польщі пам’ятник воїнам УПА

Пам’ятник воїнам УПА на горі Монастир, село Верхрата, Підкарпатське воєводство, Польща. Українці відчистили від фарби хрест, 21 лютого 2017 року

Пам’ятник воїнам УПА на горі Монастир, село Верхрата, Підкарпатське воєводство, Польща. Українці відчистили від фарби хрест, 21 лютого 2017 року

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Працівники меморіально-пошукового підприємства «Доля», що при Львівській обласній раді, почистили від фарби осквернений вандалами хрест на могилі-кургані 62 воїнам УПА. Пам’ятник за погодженням і за фінансування польської влади встановлений посеред лісу на горі Монастир, що поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства у Польщі.

Могила упівцям на українському цвинтарі у Радруж, Підкарпатське воєводство. Акт вандалізму вчинено у 2015 році

Могила упівцям на українському цвинтарі у Радруж, Підкарпатське воєводство. Акт вандалізму вчинено у 2015 році

У червні 2015 року невідомі вандали зафарбували гранітний хрест і знищили надмогильну плиту з іменами воїнів, які загинули навесні 1945 року у боях з радянськими військами з НКВС. Українська сторона неодноразово просила польську владу відчистити хрест від фарби і відновити пам’ятний знак.

Український цвинтар у Радруж

Український цвинтар у Радруж

«Тут було вчинено акт вандалізму проросійськими радикальними силами. Ми одразу звернулися до місцевої влади Підкарпатського воєводства з проханням усунути акти вандалізму. Але на превеликий жаль, бачимо, що місцева влада нічого не зробила донині. Українська сторона одразу, як було осквернено пам’ятник у колишньому селі Гута-Пеняцька на Львівщині, очистила плити від фарби. Тому ми вирішили приїхати і самостійно відчистити хрест. Також з нашої ініціативи відновимо тут плиту, яку було розбито», – розповів Радіо Свобода Святослав Шеремета, секретар Державної комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій.

Сплюндрована і знищено пам’ятник на могилі мирним українцям і воїнам УПА на сільському цвинтарі у Верхраті Підкарпатського воєводства у жовтні 2016 році

Сплюндрована і знищено пам’ятник на могилі мирним українцям і воїнам УПА на сільському цвинтарі у Верхраті Підкарпатського воєводства у жовтні 2016 році

Упродовж 2014 – 2016 років у Польщі невідомі вандали зруйнували і осквернили 14 могил і пам’ятних знаків українцям. Донині жоден не відновлений. В Україні провокатори цього року осквернили пам’ятники загиблим полякам у колишньому селі Гута-Пеняцька на Львівщині і меморіальний комплекс у Биківні на Київщині. Однак українська сторона одразу відчистила образливі написи і заявила, що готова відновити пам’ятники. Втім польська сторона зволікає з цим питанням.

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