В окупованому Криму заарештували 10 людей, які прийшли зафіксувати обшук у активіста

В окупованому Сімферополі Київський районний суд заарештував 10 людей, затриманих під час проведення обшуку у активіста Марлена Мустафаєва 21 лютого. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк.

Самого Мустафаєва російські силовики звинуватили в демонстрації в соціальних мережах в липні 2014 року символіки забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір». Москва поширює цю заборону і на окупований Крим, хоча в Україні діяльність «Хізб ут-Тахрір» не є забороненою.

Одночасно із затриманням Мустафаєва поліція затримала й 10 людей з числа кримських татар, які знімали на телефони і вели стрім-трансляції події в сімферопольському мікрорайоні Кам’янка. Всім їм було пред’явлено звинувачення в участі в несанкціонованому масовому заході і присуджений адміністративний арешт на п’ять діб. Судові засідання у їхніх справах тривали до півночі. Ряд свідків, яких поліція залучила для доказу провини затриманих, відмовилися від свідчень, заявивши, що навіть не читали протоколи, які їх змусили підписати оперативники.

Раніше 21 лютого в підконтрольному Кремлю Київському райсуді Сімферополя присудили 11 діб адміністративного арешту затриманому в мікрорайоні Кам’янка Марленові Мустафаєву.

У ході розгляду справи Мустафаєва суд відмовив в клопотанні про допит експерта, що склав експертний висновок і оцінив публікації Мустафаєва в соціальних мережах як екстремістські. Також суддя Віктор Можелянський відмовив захистові в клопотаннях про перегляд матеріалів справи у рамках процесу та участі прокурора в засіданні.

Російські силовики поки що не коментують обшуки і затримання в Кам’янці.

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, а також закликало Росію припинити здійснення тиску на місцевих жителів, звільнити всіх затриманих і ув’язнених з політичних мотивів українців.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».