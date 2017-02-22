У Києві розпочинається марш з нагоди річниці Революції гідності (трансляція)

У Києві розпочинається марш з нагоди третьої річниці Революції гідності та Дня Героїв Небесної сотні.

У центрі міста зібралися кілька тисяч людей, вони тримають прапори всеукраїнського об’єднання «Свобода», партії «Національний корпус» (створена на основі Цивільного корпусу «Азов») і партії «Правий сектор», державні прапори і червоно-чорні стяги.

Організатори називають акцію «Маршем національної гідності».

Планується, що учасники маршу від майдану Незалежності рушать до Верховної Ради України, щоб там оголосити вимоги до парламенту, уряду та президента.

19 лютого ввечері у Києві між силовиками та активістами сталися сутички – щодо шести затриманих активістів склали адмінпротоколи, травмовані троє правоохоронців.

У період з 18 по 22 лютого в усіх регіонах, зокрема і Києві, вшановують Героїв Небесної сотні.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Крім того, сотні учасників протесту в Києві отримали поранення.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.