У Туреччині заарештували десятки осіб за підозрою у зв’язках із екстремістами

У Туреччині заявляють про затримання близько 35 підозрюваних в зв’язках з угрупованням «Ісламська держава» внаслідок низки рейдів в Стамбулі.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, поліція провела 41 рейд, конфіскувавши документи і матеріали, які, за даними чиновників, пов’язані з терористичною організацією.

Наразі немає подробиць щодо національності затриманих.

«Ісламську державу» звинувачують у щонайменше шести нападах на цивільні об’єкти, які сталися в Туреччині протягом останніх двох років.

Вночі 1 січня озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі Reina в історичному районі Стамбула Ортакей, коли там зібралося понад півтисячі людей для святкування Нового року. Він розстріляв охоронця-поліцейського на вході і влаштував стрілянину з автоматичної зброї всередині. В результаті нападу 39 людей загинули і понад 60 були поранені.

Відповідальність за напад на себе взяло угруповання «Ісламська держава», заявивши, що це помста за дії турецьких військових у Сирії.