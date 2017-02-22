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22 Лютий 2017, Київ 11:19
Новини | Міжнародні

Росія відправила вантажний космічний корабель на МКС

Запуск космічної ракети «Союз» в Байконурі, Казахстан, 22 лютого 2017 року

Запуск космічної ракети «Союз» в Байконурі, Казахстан, 22 лютого 2017 року

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Росія успішно запустила космічну ракету «Союз» з грузовим кораблем на Міжнародну космічну станцію (МКС).

22 лютого запуск з космодрому Росії в Байконурі, Казахстан, пройшов без інцидентів.

Місія відбувається після того, як аналогічний запуск закінчився катастрофічно 1 грудня 2016 року – вибухом і падінням уламків корабля над мало населеною територією в республіці Туві в південному Сибіру.

Чиновники заявили, що інцидент був викликаний виробничим дефектом в двигуні.

МКС на даний час укомплектовано двома астронавтами США, двома російськими космонавтів і французький астронавтом.

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