Росія відправила вантажний космічний корабель на МКС

Росія успішно запустила космічну ракету «Союз» з грузовим кораблем на Міжнародну космічну станцію (МКС).

22 лютого запуск з космодрому Росії в Байконурі, Казахстан, пройшов без інцидентів.

Місія відбувається після того, як аналогічний запуск закінчився катастрофічно 1 грудня 2016 року – вибухом і падінням уламків корабля над мало населеною територією в республіці Туві в південному Сибіру.

Чиновники заявили, що інцидент був викликаний виробничим дефектом в двигуні.

МКС на даний час укомплектовано двома астронавтами США, двома російськими космонавтів і французький астронавтом.