У Києві учасники «Маршу національної гідності» прийшли до Верховної Ради

У Києві учасники акції «Марш національної гідності» прийшли до будівлі Верховної Ради.

Перед цим вони приходили до будівлі Адміністрації президента.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, акція відбувається спокійно, конфліктних ситуацій між активістами та силовиками не було.

Організаторами маршу є всеукраїнське об’єднання «Свобода», партія «Національний корпус» (створена на основі Цивільного корпусу «Азов») і партія «Правий сектор».

У поліції Києва повідомляють, що до забезпечення правопорядку у центрі Києва сьогодні залучені близько шести тисяч силовиків.

19 лютого ввечері у Києві між силовиками та активістами сталися сутички – щодо шести затриманих активістів склали адмінпротоколи, травмовані троє правоохоронців.

У період з 18 по 22 лютого в усіх регіонах, зокрема і Києві, вшановують Героїв Небесної сотні.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Крім того, сотні учасників протесту в Києві отримали поранення.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.