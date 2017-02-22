Росія: Верховний суд скасував вирок активіста Дадіна

У Росії президія Верховного суду скасувала вирок політичного активіста Ільдара Дадіна.

Крім того, суд ухвалив рішення звільнити його з-під варти.

Стаття про багаторазові порушення на мітингах була запроваджена в Росії в 2014 році. Вона передбачає кримінальну відповідальність для тих, хто за півроку порушив правила проведення мітингів два або більше разів. Ільдар Дадін став першим засудженим за цією статтею, його засудили до двох із половиною років позбавлення волі.

10 лютого Конституційний суд Росії, розглянувши скаргу захисту Дадіна, визнав саму статтю такою, що відповідає Конституції, однак справу стосовно опозиціонера ухвалив переглянути і внести зміни до Кримінального кодексу.

Адвокати Дадіна, який зараз перебуває в колонії в Алтайському краї, вважають, що єдиним рішенням, яке виконало б постанову Конституційного суду, було б закриття кримінальної справи і негайне звільнення їхнього підзахисного. 13 лютого захист Дадіна звернувся до Верховного суду Росії з таким клопотанням.