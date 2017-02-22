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22 Лютий 2017, Київ 12:49
Новини | Події

Янукович заявляє про необхідність проведення референдуму про статус Донбасу

Віктор Янукович у Росії, грудень 2016 року

Віктор Янукович у Росії, грудень 2016 року

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Колишній президент України Віктор Янукович заявляє про необхідність проведення референдуму про статус Донбасу.

«У разі невиконання нинішньою українською владою Мінських угод необхідно ініціювати проведення референдуму про статус Донбасу», – йдеться в зверненні Януковича до світових лідерів, яке поширюють російські ЗМІ.

Крім того, він заявив, що у зверненні закликав «підключити до переговорів в рамках нормандського формату представників протестуючої сторони, що представляє народ Донбасу».

«Нормандський формат» – переговори представників України, Росії, Німеччини і Франції щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Востаннє «нормандська четвірка» проводила зустріч у жовтні 2016 року.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.

Віктор Янукович після розстрілів активістів Майдану у лютому 2014 року покинув територію України. Відтоді він перебуває у Росії. Екс-президент є фігурантом кількох кримінальних проваджень, які розслідують українські слідчі.

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