Колишній президент України Віктор Янукович заявляє про необхідність проведення референдуму про статус Донбасу.

«У разі невиконання нинішньою українською владою Мінських угод необхідно ініціювати проведення референдуму про статус Донбасу», – йдеться в зверненні Януковича до світових лідерів, яке поширюють російські ЗМІ.

Крім того, він заявив, що у зверненні закликав «підключити до переговорів в рамках нормандського формату представників протестуючої сторони, що представляє народ Донбасу».

«Нормандський формат» – переговори представників України, Росії, Німеччини і Франції щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Востаннє «нормандська четвірка» проводила зустріч у жовтні 2016 року.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.

Віктор Янукович після розстрілів активістів Майдану у лютому 2014 року покинув територію України. Відтоді він перебуває у Росії. Екс-президент є фігурантом кількох кримінальних проваджень, які розслідують українські слідчі.