Крим: активісти мають намір провести мітинг пам’яті Тараса Шевченка в Сімферополі

У підконтрольну Кремлеві адміністрацію Сімферополя кримські активісти 22 лютого подали повідомлення про проведення заходу до дня народження українського письменника, художника Тараса Шевченка, яке планують провести 9 березня. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив активіст Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін.

Як йдеться у документі, копія якого опублікована, мітинг пам’яті Тараса Шевченка планують провести 9 березня в Сімферополі, на площі біля пам’ятника українському поетові. Попередньо заявлено про двадцять учасників заходу.

Серед організаторів акції вказані активісти Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін та Олена Попова.

У 2015 році сімферопольці планували провести мітинг біля пам’ятника Шевченку, проте сімферопольська адміністрація відмовила їм в цьому і погодила проведення мітингу в Гагарінському парку біля скульптури «Три грації». Незважаючи на це, активісти принесли квіти до пам’ятника Шевченкові на вулиці Севастопольській. Тоді співробітники поліції затримали організатора акції – Леоніда Кузьміна і ще двох активістів. За словами поліцейських, причина затримання – використання у ході мітингу української символіки, пізніше активістів відпустили, також був судовий розгляд.

У 2016 році активістам відмовили в проведенні заходу, викликали в управління російської прокуратури Криму, де попередили про неприпустимість проведення акції біля пам’ятника Шевченку.

9 березня Україна і українська діаспора в усьому світі святкують 203-у річницю з дня народження українського поета і художника Тараса Шевченка.