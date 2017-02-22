Янукович: я не просив Росію вводити війська в Україну

Колишній президент України Віктор Янукович заявляє, що він не звертався до Росії з проханням ввести війська в Україну.

«Я не просив вводити війська в Україну… Я не зраджував своєму народу, я намагався свій народ захистити, і зробити це в рамках своїх повноважень», – йдеться в зверненні Януковича до світових лідерів, яке поширюють російські ЗМІ.

При цьому, за словами Януковича, головною його метою було «зупинити незаконні збройні формування, які почали знищувати людей на Донбасі».

У січні генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що головна військова прокуратура отримала від секретаріату ООН фотокопію заяви Януковича з проханням ввести війська Росії в Україну.

У квітні 2014 року Янукович підтверджував, що просив президента Росії Володимира Путіна використати російські війська в Україні. Янукович заявив, що це зробив для захисту громадян України.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.

У квітні 2014 року на Донбасі почався збройний конфлікт, який триває досі. Україна і Захід звинувачують Москву у підтримці проросійських сепаратистів. Росія ці звинувачення відкидає.