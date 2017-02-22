Оголошення рішення суду щодо Назарова відклали через неточності в матеріалах справи

Оголошення рішення Павлоградського міськрайонного суду в справі про збитий озброєними сепаратистами під Луганськом літак Іл-76 з 49 українськими військовими на борту щодо генерал-майора Віктора Назарова, якого звинувачують у службовому недбальстві, відклали. Відповідне рішення у середу оголосила суддя Наталія Самоткан.

За її словами, у матеріалах справи виявлено низку неточностей, зокрема, у даних експертиз вказані неправильні прізвища та дати народження кількох загиблих військовослужбовців, а в одному з випадків – неправильно вказане прізвище матері загиблого.

Як зауважила Самоткан, неточності «не дають можливості винести вирок», «це було б грубим порушення норм КПК України».

За рішенням суду, для усунення неточностей на наступне засідання з Дніпра мають викликати судово-медичного експерта, який здійснював відповідні експертизи.

З рішенням суду погодились сторона обвинувачення, сторона захисту й сам підсудний.

Наступне судове засідання заплановане на 28 лютого.

Напередодні керівник Генерального штабу Віктор Муженко заявив, що генерал-майор Віктор Назаров є високопрофесійним офіцером, він діяв відповідно до бойової обстановки.

«У 2014 році, коли я був призначений керівником антитерористичної операції, я запропонував йому посаду начальника штабу АТО… Я би вів мову зараз не про «справу Назарова», а по збитому літаку Іл-76. Наскільки я знаю, до суду подані документи щодо скоєння терористичного акту проти наших військовослужбовців», – сказав Муженко.

У Павлограді на Дніпропетровщині вже понад півроку триває суд у справі про загибель у збитому озброєними сепаратистами літаку Іл - 76 українських військових. На лаві підсудних – одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл - 76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.