Transparency Іnternational: немає прогресу в розслідуванні щодо Януковича і його оточення

Міжнародна антикорупційна організація Transparency Іnternational заявляє про відсутність прогресу в розслідуванні щодо колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Про це йдеться у відкритому листі голови правління організації Хосе Уґаса до президента України Петра Порошенка.

«З часу зустрічі (у червні 2016 року відбулася зустріч Порошенка і Уґаса – ред.) не було досягнуто реального прогресу у розслідуванні корупційних злочинів Віктора Януковича та його поплічників, а їхні величезні активи не повернуті в Україну. Процедура утворення антикорупційного суду ще не запущена, а єдиний законопроект з цього приводу внесений в парламент опозиційними депутатами, а не президентом України», – йдеться у листі.

При цьому в організації заявляють про готовність надавати всебічну допомогу в «пошуці та поверненні активів, що були незаконно привласнені високопосадовцями часів Януковича, однак діяльність правоохоронних органів у цій сфері має надзвичайно закритий характер».

«Це не лише ускладнює участь неурядових організацій у пошуці та поверненні активів, але й, на фоні відсутності реальних результатів, породжує ще більше сумнівів у ефективності роботи правоохоронних органів», – йдеться у листі

Transparency International Украї рекомендує українській владі для ефективного розслідування ухвалити ефективні законодавчі норми про порядок заочного досудового розслідування і судового розгляду, забезпечити ефективний та повний запуск роботи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Крім того, генеральний прокурор має невідкладно прозвітувати про досягнення в розслідуванні корупційних злочинів часів Януковича, у ГПУ мають створити відкритий реєстр таких кримінальних проваджень, додають в організації.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року, щодо державної зради. Наразі жодне з цих проваджень не розглядається у суді по суті.

За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальна сума заблокованих коштів на рахунках 44 компаній, підконтрольних «сім’ї Януковича», склала – 1,42 мільярда доларів США. Зокрема на території України заблоковано 1,37 мільярда доларів США, за кордоном – 49,51 мільйона доларів США.