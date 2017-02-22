Суд залишив у силі рішення про штраф АМКУ з «Газпрому» на 172 мільярди гривень

Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення про стягнення з російської компанії «Газпром» Антимонопольним комітетом України штрафу та пені у розмірі 172 мільярдів гривень.

Таким чином, суд відхилив апеляційну скаргу російського «Газпрому».

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України оштрафував російський «Газпром» на 86 мільярдів гривень за «зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через українську газотранспортну систему».

Термін виконання цього рішення закінчився 4 травня, компанія «Газпром» оскаржила його, але суди всіх інстанцій, зокрема і Верховний суд України, відмовили російській компанії у задоволенні скарги, додали в АМКУ. Згодом в Антимонопольному комітеті України заявили, що від «Газпрому» вимагають сумарно майже 172 мільярди гривень, зокрема штраф і пеню за його несвоєчасну сплату.

Російська компанія «Газпром» заперечила звинувачення у зловживанні монопольним становищем на ринку транзиту природного газу. У «Газпромі» назвали рішення АМКУ «нічим іншим, як спробою вчинити тиск» на російську компанію, і пообіцяли «захищати свої права й інтереси всіма можливими з правового погляду методами».

У грудні минулого року суд ухвалив рішення про стягнення з «Газпрому» штрафу і пені за позовом АМКУ. Після цього рішення російська сторона заявила, що, крім «газу в трубі, немає жодних активів на території України, тому йдеться про фактичний відбір газу, який призначений для європейських споживачів».