У «Рошен» кажуть, що не мають стосунку до продажу скрапленого газу

Кондитерська корпорація «Рошен», кінцевим бенефіціарником власником якої є президент України Петро Порошенко, спростовує свою причетність до продажу скрапленого газу. Відповідне повідомлення опубліковане на сайті корпорації.

«У зв’язку з виходом у ЗМІ низки матеріалів про те, що кондитерська корпорація Roshen має якийсь стосунок до продажу скрапленого газу, Roshen заявляє, що дані припущення не мають під собою ніяких підстав, і до продажу газу корпорація Roshen не має ніякого стосунку – ні прямого, ні опосередкованого. Корпорація Roshen не має жодних інтересів на ринку палива», – йдеться у повідомленні.

Раніше журналісти програми «Схеми» у своєму розслідуванні встановили, що фірми, які почали імпортувати великі обсяги скрапленого газу з Росії після того, як СБУ ініціювало застосування санкцій до 16 інших компаній-імпортерів, пов’язані з Віктором Медведчуком, а також мали опосередкований стосунок до кондитерської корпорації «Рошен».

У січні-лютому на Українську енергетичну біржу почали виставляти товар на продаж 4 фірми, які раніше не були помічені в імпортуванні таких великих обсягів зрідженого газу. Це «Глуско Україна», «Креатив Трейдинг», Wexler Global LP (Британія) та Gikka Limited (Британські Віргінські острови). Усі чотири компанії пропонують українським споживачам скраплений газ виробництва російської держкомпанії «Роснефть». За два місяці вони вже ввезли понад 30 тисяч тонн газу.

«Британська фірма Wexler Global LP, що також успішно вийшла на ринок скрапленого газу в умовах штучного паралічу традиційних гравців, має цікавих засновників. А саме: дві фірми – Viala Trade Limited (Беліз) та Gateno Ventures Inc (Панама). Ці ж секретарські компанії і в засновниках британської фірми Foreway Sales LLP, через яку, за даними з митниці, корпорація «Рошен» у 2015 році продавала свою продукцію до Туркменистану», – йшлося у розслідуванні журналістів програми «Схеми».

ТОВ «Глуско Україна» через швейцарську Proton Energy Group видання «Українська правда» у своїх розслідуваннях пов’язували з Віктором Медведчуком – кумом президента Росії Володимира Путіна. Саме ця група компаній стала власником мережі заправок «Роснефть» в Україні.

Ще одна фірма, яка ввезла у січні-лютому понад 5 тисяч тонн зрідженого газу, поки традиційні імпортери були паралізовані СБУ, – це ТОВ «Креатив Трейдинг». Ще влітку інтерв’ю на правах власника цієї компанії давав Олексій Костяк. Зараз Костяк працює в департаменті скрапленого газу «Глуско Україна».

Ще дві іноземні фірми, які в новому році вийшли торгувати в Україні великими обсягами російського скрапленого газу, – це Wexler Global LP та Gikka Ltd. Вони також між собою пов’язані. На торгах вони залишили однаковий контактний телефон. «Схеми» з’ясували, що це номер людини на ім’я Андрій Тарнавський. При цьому Андрій Тарнавський та Олексій Костяк разом працювали у іншій фірмі ТОВ «Трансконтиненталь» – компанії, яка спеціалізується на транспортуванні газу.

Таким чином, усі чотири фірми між собою так чи інакше пов’язані. І через «Глуско Україна», за даними журналістських розслідувань, ведуть до Віктора Медведчука. Щоправда, сам він публічно спростовує свою причетність до групи компаній «Глуско».

Наприкінці 2016 року в імпортерів скрапленого газу почалися проблеми. Спочатку Енергетична митниця Державної фіскальної служби зупинила оформлення декількох партій пального, щоб перевірити на предмет наявності вибухонебезпечних речовин. А потім Міністерство економічного розвитку і торгівлі видало наказ, згідно з яким, проти 16 компаній – імпортерів нафтопродуктів введені спеціальні санкції: заборона зовнішньоекономічної діяльності. Причиною зупинки стало кримінальне провадження від 16 листопада 2016 року за статтею 285-5 («фінансування тероризму»), яке відкрило СБУ.

Учасники ринку вважають, що СБУ є інструментом у руках політичних груп для переділу ринку і виведення нового гравця, йдеться у розслідуванні, бо це повністю повторює сценарій появи компанії ВЕТЕК Сергія Курченка, який за президентства Віктора Януковича, входячи у його найближче оточення, так звану «сім’ю», монополізував ринок скрапленого газу, а потім і нафтопродуктів за допомогою силових та контролюючих державних органів.

В СБУ поки публічно не коментували ці звинувачення. На письмове звернення програми «Схеми» з проханням про коментар відповіді не надійшло.