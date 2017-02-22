Порошенко: перевозити військових у «вагонах-теплушках» неприпустимо

Президент України Петро Порошенко заявляє, що перевозити військових у «вагонах-теплушках» неприпустимо.

«І, до речі, возити солдат в теплушках далі неприпустимо, я думаю, ви розумієте, про що я кажу, – сказав Порошенко на оперативному зборі керівного складу Збройних сил України.

При цьому він наголосив на необхідності в ході будівництва і відновлення доріг обов’язково врахувати маршрути масових військових перевезень.

Раніше у сюжеті Радіо Свобода «Дорога на фронт. Вагони без тепла і світла, але з діркою у підлозі» повідомлялося про вагони, у яких перевозять українських солдатів. Це звичайний «вагон-теплушка» початку минулого століття з діркою у підлозі замість туалету. Перевезення відбуваються згідно з нормативами, затвердженими у 1953 році.

Після оприлюднення цього сюжету у Міністерстві інфраструктури домовилися створити робочу групу, яка має переглянути норми перевезення залізницею військових.