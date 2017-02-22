Росія «наслідила» в міграційній кризі, щоб розвалити ЄС – Порошенко

Росія здійснює «хакерські атаки» на мізки українців, європейців та американців, заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на оперативному зборі керівного складу у Генштабі українських Збройних сил.

За його словами, це відбувається через фінансування проросійських та євроскептичних партій, поширення неправдивих новин.

«Москва «наслідила» в міграційній кризі, яка була насправді спробою дестабілізувати ситуацію як в Європейському Союзі, так і за його межами, прямо кажучи – розвалити Євросоюз. І взірцем безцеремонної поведінки стала участь Російської Федерації у спробі державного перевороту в Чорногорії, підготовці убивства її керівництва. Таким чином хотіли зірвати вступ до цієї балканської країни до НАТО», – сказав Порошенко.

Окрім того, він зауважив, що загроза повномасштабної військової агресії Росії щодо України зберігається, про що, за словами Порошенка, він говорив під час безпекової конференції у Мюнхені.

Представники російської влади останнім часом називали Сербію, Боснію, Македонію та Чорногорію частинами інтересів Москви на Балканах, і вказували, що ці країни не повинні вступати до НАТО. Колишні югославські республіки ніколи не входили до складу радянського блоку, нині всі вони декларують прагнення вступити до Євросоюзу.

Однак із цієї групи країн лише Чорногорія прагне вступити до НАТО. Північноатлантичний альянс схвалив заявку на членство Чорногорії, але процес ратифікації цього рішення нині загальмувався серед держав-членів, у тому числі і в США.