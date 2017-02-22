Депутат Писаренко отримав півмільйона гривень від оренди майна «Народному фронту» – #Точно

Народний депутат України Валерій Писаренко від здачі в оренду майна політичній партії «Народний фронт» отримав дохід розміром 557462 гривень. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Член депутатської фракції «Відродження», парламентар Валерій Писаренко минулого року задекларував низку об’єктів нерухомості у Києві – квартиру 75,20 квадратних метрів вартістю 2,2 мільйона гривень, офіс 750,80 квадратних метрів вартістю понад 16 мільйонів гривень, два орендовані у іноземних компаній житлові будинки площею 350 та 470 квадратних метрів, а також орендований офіс у Харкові площею 55,9 квадратних метрів.

Окрім того, Писаренко задекларував колекцію швейцарських наручних годинників – 4 екземпляри Patek Philippe, 2 екземпляри Breguet, по одному екземпляру Audemars Piguet, Jaeger LeCoultre і Zenith. Також парламентар має у власності два коштовних велосипеди швейцарської марки BMC і низку ювелірних виробів.

Автопарк Писаренка нараховує: Mercedes Benz S500 (2011 року випуску), Mercedes Benz GL 350 CDI 4 matic (2013 року випуску), Volkswagen Caddy (2013 року випуску), Lexus RX350 (2010 року випуску) та Porsche Panamera 4S (2013 року випуску).

З 1 січня до 30 березня 2017 року відбувається «другий етап» електронного декларування статків публічних службовців усіх рівнів. Наразі до системи свої дані за 2016 рік подали майже 50000 чиновників. За приблизними підрахунками під час цього етапу свої е-декларації мають подати близько 700000 представників органів публічної влади.