Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
22 Лютий 2017, Київ 15:47
Новини | Події

Радецький: НАЗК вирішило повністю перевірити е-декларації Порошенка, Гройсмана і урядовців

Дивитись коментарі

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ухвалило рішення про початок повної перевірки електронних декларацій президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та членів Кабміну. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

«Сьогодні скликали засідання, на якому одноголосно ухвалили рішення про початок повної перевірки президента України, прем’єр-міністра України й членів Кабінету міністрів України», – написав Радецький.

Він уточнив, що повна перевірка цих декларацій розпочнеться завтра і триватиме 60 календарних днів.

30 жовтня Порошенко подав свою електронну декларацію, він задекларував понад 26 мільйонів доларів (кошти на банківському рахунку). Також Порошенко задекларував права власності у понад 100 компаніях в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, на Кіпрі, Британських Віргінських островах та у Нідерландах, зарплату у сумі 121 054 гривень та інвестиційні прибутки у сумі 59 298 642 гривень.

У ніч на 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище – президент, прем’єр, члени уряду, депутати, судді, правоохоронці. За даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій, на час завершення першого етапу було подано понад 118 тисяч декларацій. Нині триває другий етап декларування.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG