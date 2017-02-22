Радецький: НАЗК вирішило повністю перевірити е-декларації Порошенка, Гройсмана і урядовців

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ухвалило рішення про початок повної перевірки електронних декларацій президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та членів Кабміну. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

«Сьогодні скликали засідання, на якому одноголосно ухвалили рішення про початок повної перевірки президента України, прем’єр-міністра України й членів Кабінету міністрів України», – написав Радецький.

Він уточнив, що повна перевірка цих декларацій розпочнеться завтра і триватиме 60 календарних днів.

30 жовтня Порошенко подав свою електронну декларацію, він задекларував понад 26 мільйонів доларів (кошти на банківському рахунку). Також Порошенко задекларував права власності у понад 100 компаніях в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, на Кіпрі, Британських Віргінських островах та у Нідерландах, зарплату у сумі 121 054 гривень та інвестиційні прибутки у сумі 59 298 642 гривень.

У ніч на 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище – президент, прем’єр, члени уряду, депутати, судді, правоохоронці. За даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій, на час завершення першого етапу було подано понад 118 тисяч декларацій. Нині триває другий етап декларування.