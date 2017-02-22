Узбекистан: відомий журналіст Бекжан звільнений після майже 18 років в’язниці

Відомий журналіст і політичний в’язень в Узбекистані Мухаммад Бекжан був звільнений після майже 18 років в’язниці.

Журналіст повідомив місцевому бюро Радіо Свобода по телефону, що він був звільнений 22 лютого після закінчення терміну покарання.

Бекжан головним редактором опозиційної газети Ерк (Свобода), в 1994 році він не був змушений втекти за кордон.

У 1999 році він був викрадений в Україні та доставлений в Ташкент, де його визнали винним в причетності до ймовірної терористичної атаки на тодішнього президента Іслама Карімова. Журналіста засудили до 12 років позбавлення волі. Він ці звинувачення заперечив і назвав їх політично мотивованими.

У 2011 році, всього за місяць до його звільнення, його тюремний термін був продовжений на чотири роки і вісім місяців.

Узбецький диктатор Карімов помер в 2016 році. Його наступник президент Шавкат Мірзіяєв звільнив політичних в’язнів в рамках політики поступового скорочення авторитарного контролю.