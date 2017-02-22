Порошенко: у 2017 році 4500 військових підписали контракт зі ЗСУ

Президент України Петро Порошенко заявляє, що у 2017 році 4500 військових підписали контракт зі Збройними силами України.

«З початку цього – ще чотири з половиною тисячі військовослужбовців записалися до лав Збройних Сил України. І це дозволило нам відмовитися від використання мобілізаційних ресурсів, як мене не критикували тоді, та забезпечити комплектування військових частин мотивованими військовослужбовцями військової служби за контрактом», – сказав він під час оперативних зборів ЗСУ.

За даними Порошенка, минулого року з ЗСУ підписали контракт близько сімдесяти тисяч українських добровольців.

Раніше у Міністерстві оборони України заявляли, що наразі потреби в оголошені чергової хвилі часткової мобілізації немає завдяки проведенню успішної кампанії щодо набору військовослужбовців на службу за контрактом.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей.