Вища рада правосуддя відсторонила 2 суддів, які виносили рішення проти активістів Майдану

Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя тимчасово відсторонила від роботи суддю Червонозаводського районного суду Харкова Марину Міндарьову та Дніпровського районного суду Києва Олександра Федюка.

«Строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про його звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Влітку минулого року Вища рада правосуддя (на той час – Вища рада юстиції) відкрила дисциплінарні справи щодо Марини Міндарьової та Олександра Федюка на основі інформації про те, що вони виносили вироки про арешти учасників масових акцій під час подій Майдану.

До останнього часу обидва судді працювали над резонансними справами. Зокрема, суддя Олександр Федюк розглядав справу колишнього кримського депутата Василя Ганиша, звинуваченого у державній зраді.

Марина Міндарьова була у складі колегії суддів, що розглядали справу колишнього міської голови Слов'янська Нелі Штепи, якій оголосили підозру у в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

І Ганиш, і Штепа звинувачення відкидають.