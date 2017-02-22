Посли ЄС домовилися підтримати лібералізацію візового режиму для Грузії

Посли Європейського союзу домовилися підтримати лібералізацію візового режиму для Грузії.

У ході зустрічі у Брюсселі 22 лютого посли із країн-членів ЄС також погодилися схвалити механізм припинення безвізового режиму з країнами, які не входять до ЄС, що є ключовим кроком на шляху до безвізового режиму для громадян Грузії й України.

Очікується, що міністри з усіх 28 країн-членів ЄС обговорюватимуть ці питання, швидше за все, 28 лютого.

Європейські дипломати у коментарі кореспонденту Радіо Свобода припустили, що грузини зможуть їздити без віз в країни Шенгенської зони до кінця березня.

Європейська комісія рекомендувала безвізового режиму для громадян Грузії в грудні 2015 року.

Європейський парламент підтримав лібералізацію візового режиму для Грузії на початку цього місяця. Минулого тижня бувсхвалений механізм припинення безвізового режиму. Механізм припинення «безвізу» дозволятиме припинити вільне пересування Шенгенським простором іноземним громадянам у разі стрімкого зростання нелегальної міграції чи інших зловживань «безвізом» тією чи іншою третьою державою з-поміж 60 країн, із якими ЄС має безвізовий режим.

Дипломати зустрінуться в Брюсселі наступного тижня, щоб обговорити лібералізацію візового режиму для України. Європейські дипломати очікують, що лібералізація візового режиму для України вступить в силу в червні.