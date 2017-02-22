У Криму на засіданні у «справі 26 лютого» не вдалося допитати єдиного свідка – адвокат

У Криму 22 лютого завершилося чергове засідання у «справі 26 лютого», сьогодні не вдалося допитати єдиного свідка.

«Не вдалося допитати єдиного свідка, який прийшов, він не дочекався початку судового засідання, оскільки з поважної причини адвокат Омельченко затримався на півтори години», – повідомив адвокат Едем Семедляев в коментарі кореспонденту Радіо Свобода.

Наступне засідання у цій справі призначили на 27 лютого.

«Ми вважаємо, що справа затягується. Наприклад, на минулому засіданні нам вдалося всього лише одного свідка допитати, сьогодні жодного свідка. Якщо таке буде продовжуватися, то ми близько року будемо справу розглядати», – припустив адвокат.

Після анексії Криму Росією на півострові почали судити кримськотатарських активістів, що брали 26 лютого 2014 року участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України, яким протистояли активісти партії «Русское единство», якою тоді керував нинішній глава російської влади у Криму Сергій Аксьонов.

20 липня суд на закритому засіданні розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».